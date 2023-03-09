Prof. Dr. Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu için olay sözler

İYİ Parti lideri Akşener ile görüşmesi olay olan ve "Adalet Bakanlığı'na talibim" diyen hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu için canlı yayında yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Altılı Masa'daki kriz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasıyla sona erince Ersan Şen'den bu defa da 'Adalet Bakanı olma' çıkışı gelmişti. Son olarak ünlü hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Habertürk canlı yayınında Ersan Şen, gazeteci Faruk Aksoy'un kendisine yönelttiği "Siz niye bu kadar Kılıçdaroğlu'na karşısınız?" sorusuna "Bakın Kılıçdaroğlu'na karşı olduğum argümanları söyledim. Bugüne kadar dinleyip anlamadıysan ben ne yapabilirim. Birçok yayına katıldık birlikte. Şu anda zaman sorunum var diye bunları tekrar bana anlattırmaya çalışma. Ben başka cümleler söyleyeceğim." diye yanıt verdi.

Devamında Şen, "Kılıçdaroğlu'nun yaşına da karşıyım, duruşuna da karşıyım, ikna edici olmamasına karşıyım, CHP'nin genel başkanı olduğu halde tabanın bu kadar tartışma açmasına karşıyım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şen "Bugün CHP'nin genel başkanı eğer İmamoğlu olsaydı biz aday meselesini bir yıl önce çözmüştük" dedi.

Kabineyi işaret etti, yeni hedefini açıkladı

İYİ Parti lideri Akşener'in görüşme talebinde bulunduğu Prof. Dr. Ersan Şen yeni hedefini "Bana milletten, memleketten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet isterim" diyerek açıkladı.

Televizyon ekranlarındaki açıklamalarıyla dikkatleri çeken Ersan Şen, Millet İttifakının adaylık krizi sırasında Akşener'in reklam arasında açtığı telefon ve İYİ Parti'den aday olacağı iddialarıyla gündeme damgasını vurdu.

Akşener daha sonra yaptığı açıklamada Şen'i yalnızca istişare etmek için çağırdığını belirtmişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde uzlaşılırken "dağılan masanın toplanmasına yardım ettiğini" söyleyen Şen, yeni hedefini de duyurdu.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, canlı yayında adaylığını açıklayınca Türkiye'nin gündemindeki adaylık tartışmalarında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Şen'in yeni hedefi ise Adalet Bakanı olmak...

Şen, Show Haber'e yaptığı açıklamalarda Akşener'den aldığı telefon sonrası hislerini "Heyecanlandım çünkü beklemiyorsunuz. Gurur duydum" sözleriyle dile getirdi.

Canlı yayındaki adaylık açıklamasını ve sonraki süreci değerlendiren Şen, "Dedim ki 'Kimse aday olmayacaksa, 6'lı masada bir anlaşma çıkmıyorsa ben varım.' Dağılan masanın toplanmasına yardımcı olduk, ona hizmet ettik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı olma isteğine değinen Şen, "Keşke devam edebilseydim. Devam edebilsek olabilir de olmayabilir de. Kompleksim yok, kendimi aşağıda görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Aday olma ihtimali gündemden düşen Şen, şimdi ise Adalet Bakanı olarak görev alma hedefinden söz etti.

"Bana milletten, memleketten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet isterim" ifadelerini kullanan Şen, "Buna kimse kapıyı kapatamaz ki" dedi.