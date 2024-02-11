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Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi ''çok sıkıştı'' diyerek işaret etti

Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi ''çok sıkıştı'' diyerek işaret etti
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Hakkari'de Pazar sabahı meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra yaşanan hareketliliğe dikkat çekti.

Hakkari'de bu sabah saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat Maraş depremlerini hatırlatarak “Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” uyarısında bulundu.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı."

AFAD, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Saat 07.36'da meydana gelen depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler prof. dr. naci görür deprem uyarı çok sıkıştı sıkıştı deprem uyarısı
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