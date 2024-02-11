Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi ''çok sıkıştı'' diyerek işaret etti

Hakkari'de Pazar sabahı meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra yaşanan hareketliliğe dikkat çekti.

Hakkari'de bu sabah saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat Maraş depremlerini hatırlatarak “Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” uyarısında bulundu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı."

AFAD, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Saat 07.36'da meydana gelen depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.