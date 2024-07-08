Resmi açıklama geldi: Emekli maaşlarıyla ilgili çalışma devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, emekli maaşıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla milyonlarca emekli ve memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı zammı alırken kök maaşı düşük olduğu için yaklaşık 1,8 milyon emekli Temmuz ayına zamsız girmişti.

Kulislerde AK Parti iktidarının en düşük emekli maaşını 10 bin TL'den 12 bin TL'ye çıkarılması için çalışmalara başladığı konuşuluyordu.

Bugün gündeme gelen bu iddia sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten resmi açıklama geldi. Çelik emekli maaşları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ORMAN YANGINLARI

Seller, yangınlar vesilesiyle zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok dikkatli olunmasında fayda var. Sıcaklığın artması ve tedbirsizlikler çok üzücü tablolara neden oluyor. Anlık ihmal binlerce ağacı ve canlıyı yok edebiliyor. Özellikle piknik alanları ve diğer alanlarda dikkatli olunmasında fayda var.

IRKÇILIK ARAYAN AVRUPA'DAKİ SEÇİM SONUÇLARINA BAKSIN

Türkiye'nin gündeminde milli takımımız vardı. Bizim Çocuklar'ı en güçlü şekilde tebrik ediyoruz. Geleceğe dönük olarak umutlarımızı kabarttılar. Merih Demiral'a verilen ceza asla kabul edilemez. Bu cezanın öncesinde yayınlanması, üzerinde siyasi gölge olduğunu gösterdi. Irkçılıktan veremiyor cezayı, genel davranış kurallarına aykırılıktan veriyor. Aşırı sağcılık ya da ırkçılık arayan Avrupa'daki seçim sonuçlarına baksın.

EN ÖNEMLİ MESELEMİZ GAZZE

En önemli meselemiz Gazze'de gelişen olaylardır. Bugün yeni rakamlar açıklandı. Kayıpların zannedilenin ötesinde olduğu ifade edildi. Barışın önündeki yegane unsur Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan Netanyahu hükümetinin eylemleridir.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ

Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Suriye normalleşmesiyle ilgili açıklamaları oldu. Bu konu bütün dünyada da gündem oldu. Baştan beri sürdürdüğümüz tutumumuzu sürdürüyoruz. Biz Suriye halkının iradesinden, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. O sebeple Cenevre ve Astana sürecini birbirine alternatif görenlere karşı biz süreçleri birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Böylece rejim ve muhalefetin aynı zeminde buluşmasını sağladık. Oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil, teröristan kurulmasına karşıdır. Milli güvenliğimize yönelik tehdit bertaraf edilmiştir. Bu süreçlerde Suriye'de asıl beklentimiz evini terk etmek zorunda kalan milyonlar için Suriye'nin güvenli hale gelmesidir.

EMEKLİ MAAŞLARINDA DÜZENLEME

Emekli konusuyla ilgili çalışılıyor. Herhangi bir karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için sonuç çıktığını söyleyemeyiz. Her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz