Ruhat Mengi istifa etti: ''İYİ Parti göründüğü gibi değil''

İYİ Parti kurucularından Ruhat Mengi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla partiden istifa ettiğini açıkladı. Mengi açıklamasında istifa kararını milletvekilleri listesi açıklanmadan önce verdiğini belirtti. Partide MHP kökenlilerin tercih edildiğini de yazan Mengi, "Gizli planlara gerek yok" dedi.

Gazeteci Mengi'nin Twitter paylaşımları İYİ Parti'de krize yol açtı. Mengi, yaptığı paylaşımlarla partiye tepki gösterdi. Başta Meral Akşener ve Koray Aydın olmak üzere MHP'lilerin ağırlıkta olduğu partide MHP'li olmayanların vitrin olduğunu ifade eden Mengi, Adana'da milletvekili aday listelerinin hazırlanmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün etkili olduğunu iddia etti.

‘MHP’YE LAF EDİLMİYOR, GİZLİ PLANLAR YAPILIYOR’

Parti teşkilatları ve milletvekili aday listelerinde MHP'lilerin ağırlığını vurgulayan Mengi, Devlet Bahçeli'ye kızıldığını ancak MHP'ye laf edilmediğini söyleyerek, gizli planlar yapılmamasını istedi.

Mengi, Aydınlık'a yaptığı açıklamada İyi Parti'nin göründüğü gibi olmadığını, bunu parti programının açıklandığı toplantıya gittiğinde gördüğünü söyledi. Toplantıda kendisi gibi 1-2 kişi hariç herkesin MHP'den geldiğini, bu durumun kendisi gibi başkalarını da rahatsız ettiğini belirtti.

İyi Parti'den milletvekili adayı gösterilmediği için istifa ettiği iddialarıyla ilgili konuştuğumuz Mengi, kendisinin herhangi bir çıkar beklentisi olmadığını belirterek, söz konusu iddiaları reddetti.

İŞTE MENGİ’NİN MESAJLARI

“Adana'nın MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün İyi Parti kadrolarını kendisinin seçtiği Adanalılar tarafından anlatılıyor. Bu işte bir yanlışlık var. MHP'den oy almak tamam da, birlikte çalışmak? Neredeyse tüm ilçeleri MHP'li yapmak? Birçok il ve ilçede durumun Adana'dan farksız olduğu söyleniyor. Belediye başkanı seçimlerinde de MHP'lileri mi aday gösterirler acaba? Birkaç vitrin koyarsın, diğer tarafta Türkiye genelinde MHP'lileri artırırsın. Yok canım, bu kadarı 'Türkiye'de bile' olmamalı!

Sadece Devlet Bahçeli'ye kızıyorlar. Parti'ye laf yok. Dayak yesen bile sus. Neden acaba? Oy gelecekse gelir zaten, gizli planlara gerek yoktur. Şeffaflık dediğin şey siyasete gelmemişse ondan hayır gelmez. Bir ülke ancak dürust, şeffaf yönetimle kurtulur! Oy verirken dikkat! Adayınız veya seçtiğiniz parti acaba dışardan göründüğü gibi mi? Yoksa sizi kendi çıkarına alet etmek için rol mü yapıyor, dikkatle inceleyin. Yanılmak çok kolay ve karşınızdaki siyasetçilerin çoğu 'uzman', unutmayın! Saf ve dürüst aday seçin! Tabanı ne? Asıl soru bu!”



