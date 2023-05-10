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Rusya, İran, Suriye ve Türkiye'nin dörtlü toplantısı sonrası ilk açıklama

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye'nin dörtlü toplantısı sonrası ilk açıklama
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Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı’nın ardından ortak açıklama yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, mevcut dörtlü formatta üst düzey temasların ve teknik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Mikdad 10 Mayıs’ta Moskova'da bir araya geldiler.

Bakanlar, Türkiye ve Suriye arasındaki devletlerarası ilişkilerin canlandırılmasına dair konularda çeşitli açılardan içerikli ve açık bir görüşme gerçekleştirdiler.

Katılımcılar, 2254 sayılı BMGK Kararı ve 'Astana Formatı' çerçevesinde yayınlanan resmi bildiriler uyarınca, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadeleye olan bağlılıklarını teyit ettiler. Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanması ve ihtilaf sonrası yeniden inşanın kolaylaştırılması bakımından, Suriye'ye yönelik uluslararası yardımın artırılmasının taşıdığı önemin altı çizildi.

Katılımcılar ayrıca, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine yönelik olarak Dışişleri Bakan Yardımcılarını dört ülkenin Savunma Bakanlıkları ve İstihbarat birimleri ile koordinasyon halinde bir yol haritası hazırlamaları hususunda talimatlandırmayı kararlaştırdılar.

Bakanlar, toplantıdaki görüş alışverişinin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğine dikkat çektiler ve ayrıca önümüzdeki dönemde mevcut dörtlü formatta üst düzey temasların ve teknik görüşmelerin sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldılar.”

Etiketler suriye moskova görüşme
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