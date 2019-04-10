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  4. 10 Nisan 2019 14:27

Saadet Partisi Adana'da sonuca itiraz etti

Saadet Partisi, Adana'nın Kozan ilçesinde yerel seçimleri kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Nihat Atlı'nın başkanlığına itiraz etti.

Saadet Partisi Adana'da sonuca itiraz etti
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31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimde Adana’nın Kozan ilçesinde Cumhur İttifakının adayı MHP’li Nihat Atlı belediye başkanı seçilmişti.

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın MHP’li Kozan Belediye Başkan adayı olan Nihat Atlı 31.385 oyla seçimi kazandı. Seçim sonuçlarının belli olması üzerine Saadet Partisi Atlı’nın Genel Bilgi Toplamasında (GBT) daha önce almış olduğu cezalar nedeni ile seçilmesine engel bulunduğu iddiası ile ilçe seçim kuruluna başvurdu.

İlçe seçim kurulu Saadet Partisi’nin itirazını reddetti. İlçe seçim kurulunun ret kararı üzerine Saadet Partisi konuyu il seçim kuruluna taşıdı.

Adana İl Seçim Kurulu yapılan başvuruyu değerlendirdi ve Saadet Partisinin haklı olduğuna karar vererek Atlı’nın başkanlığını düşürdü.

SAADET PARTİSİ YSK’YA BAŞVURDU: BAŞKANLIK BİZE VERİLMELİ

Milli Gazete’nin haberine göre; Adana İl Seçim Kurulunun bu kararının ardından Saadet Partisi YSK’ya başvurarak seçimde en çok oyu alan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan’ın başkan olması için talep dilekçesi verdi.

Saadet Partisi benzer olayların yaşandığı Yozgat ve Tokat’la ilgili kararları gerekçe olarak gösterdi.


Saadet Partisi adayı Kazım Özgen 31 Martta yapılan seçimde 20.249 oy almıştı.

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