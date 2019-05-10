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  4. 10 Mayıs 2019 08:55

Sabah gazetesi Kılıçdaroğlu'nun o fotoğrafını yayınladı

Sabah yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel bir yatta gizli görüşme gerçekleştirdiği iddiasını sürdürdü. Övür, Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu ileri sürdüğü bir fotoğraf yayınladı.

Sabah gazetesi Kılıçdaroğlu'nun o fotoğrafını yayınladı
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Sabah yazarı Mahmut Övür, "İşte Kılıçdaroğlu'nun gizli yat görüşmesinin fotoğrafı" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı okurlarıyla paylaştı.

Hatırlanacağı gibi Övür hafta içerisindeki bir yazısında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün özel bir yatta gizli bir görüşme yaptığını iddia etmişti.

Gül'ün iletişim ofisi bu iddiaları yalanlarken, CHP kanadından görüşmeyi doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapılmamıştı. Gül'ün iletişim ofisinden yapılan açıklamada özetle "Yalan, kötü niyetli ve saygısızca" ifadeleri yer almıştı.

Övür'ün bugünkü yazısında özel yatın 11. Cumhurbaşkanı Gül'e yakın bir iş adamına ait olduğu iddiası da yer aldı.

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Mahmut Övür'ün yazısının tamamı için...

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