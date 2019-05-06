Şok iddia: ''Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül gizlice buluştu !''

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kalamış'ta özel yatta görüştüğünü ileri sürdü. Övür, görüşmenin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararıyla ilgisi olduğunu iddia etti.

Ankara kulislerinde neredeyse her yeni bir gün "yeni parti" kulis sızıntılarıyla adı gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün köşesine taşıdığı iddiaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Kalamış Marina'da özel bir yatta gizli bir toplantı yaptı.

"Bu ilişkinin siyasi sonuçları önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak. Şu günlerde Muhafazakar kesimde yeni bir parti ve yeni bir siyasi hamle hazırlığı da aslında bu ilişkiyle ilgili. Ancak, yattaki özel görüşmenin çok daha acil bir konuyla, İstanbul seçimleriyle ilgili olduğu söyleniyor." diye yazan Övür yazısını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu yabana atılacak bir iddia da değil. Çünkü kamuoyunda bile YSK'daki oylamanın 6'ya 5 gibi kritik olabileceği çok tartışıldı. Denilenlere göre işte bu nedenle devreye uzun yıllar siyaset yapan, atamalarda imzası olan eski Cumhurbaşkanı Gül sokuldu. Gül'ün bir kısım YSK üyesiyle yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu apar topar bir saatliğine İstanbul'a getiren sır da bu ilişkide saklı.

İstanbul seçimleriyle ilgili ortaya çıkan kısıtlı seçmenin oy kullanması, memur olmayan binlerce insanın sandık kurulu üyesi yapılması ve oy kaydırmaları iddialarına şimdi çok daha vahim bir şey eklenecek; kurumları zan altında bırakmak.

Bu konuda da eski bir cumhurbaşkanıyla ana muhalefet liderinin adının geçmesi insanı dehşete düşürüyor. Siyaset mühendisliğiyle Türkiye nereye götürülmek isteniyor dikkatle izlemek gerekiyor.

Tabii şu sorunun cevabını da kamuoyu merak ediyor; CHP Genel Başkanıyla eski bir cumhurbaşkanı neden gizli görüşür?"

