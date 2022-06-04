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Şamil Tayyar AK Parti'nin en zorlu rakibini açıkladı

Şamil Tayyar AK Parti'nin en zorlu rakibini açıkladı

AK Parti MYKY üyesi Şamil Tayyar, enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda ''Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon'' dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"RAKİBİ MUHALEFETTEN BEKLERKEN TÜİK AÇIKLADI"
Tayyar, dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine değinerek, AK Parti'nin en zorlu rakibinin yüksek enflasyon olduğunu açıkladı. Tayyar'ın paylaşımında şunlar yazdı: "2023'e doğru. Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon."

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 73,50'YE ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu, dün sabah mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artarken, yıllık bazda yüzde 73,50'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

Etiketler ak parti enflasyon tüik şamil tayyar
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