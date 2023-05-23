Şanlıurfa'da Anavatan Partisi'nde toplu istifa

Şanlırufa Anavatan Partisi İl Başkanı Halil Aslan ve ilçe başkanları partiden istifa etti.

Şanlıurfa'da Anavatan Partisi İl Başkanı Halil Aslan, 14 milletvekili adayı ile ilçe başkanının toplu istifası sonrası partinin teşkilatı feshedildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri, Anavatan Partisi tabelasının üstüne asıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Anavatan Partisi olarak ekibiyle çalışma yürüten Aslan, şimdi önümüzdeki seçimler için Recep Tayyip Erdoğan için oy istiyor

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'Topluca istifa ederek AK Parti'ye geçtik'

Halil Aslan ise sürece dair şunları söyledi:

"Ben 5 yıl Şanlıurfa İl Başkanı olarak görev yaptım. Genel başkanımız bize, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a destek vereceğimizi söyledi. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. 14 Mayıs’taki seçime iki gün kala genel başkanımız saf değiştirerek Sinan Oğan'ı destekleme kararı alınca, topluca istifa ederek AK Parti'ye geçtik. Seçimde cumhurbaşkanımızı destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Örgütü’nü feshettik. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun."