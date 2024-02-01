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Sarıgül'den göndermeli video: ''Siyasi nezaket arıyorum, nezaket''

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Yerel seçimler için CHP'de adı Kocaeli, Ordu, Gaziantep Büyükşehir belediyeleri için aday adayı olarak anılan CHP'li milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP lideri Özgür Özel'in kendisi için söylediği sözlere videolu bir yanıt vererek "siyasi nezaket arıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Sarıgül'ün Ordu'dan aday olup olmayacağına yönelik gelen soruya, "İl başkanlarımızla sohbeti olmuş, 'partimin vereceği görevlerden kaçmam' dedi. Henüz karar yok, karar verince paylaşacağız." diye yanıt verdi. Özgür Özel'in gelen soruya gülerek yanıt vermesi dikkat çekti.

Mustafa Sarıgül, Özgür Özel'in bu yanıtının ardından elinde fenerle bir video çekti. Sarıgül "Siyasi nezaket arıyorum, emek harcayanlar için, partililer için arıyorum. Siyasi nezaketi de bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler mustafa sarıgül özgür özel siyasi nezaket nezaket nezaket arıyorum chp
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