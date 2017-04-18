Seçimi bilen Gezici: MHP'nin yüzde 35'i evet dedi

Anayasa değişiklik referandumundan resmi olmayan verilere göre yüzde 51.36 Evet, yüzde 48.64 da Hayır oyu çıktı. Sonucu en yakın tahmin eden ise Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici oldu. Gezici, yaptığı son ankette evet oylarını 51.3 hayır oylarını ise 48.7 olarak açıklamıştı.

HANGİ PARTİ NE KADAR FİRE VERDİ?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Gezici, yaptıkları araştırmalara göre referandumda hangi partiden ne kadar seçmenin 'evet' dediğini açıkladı.Gezici, 1 Kasım sonuçlarını baz alarak referandumda AK Parti'nin ve MHP'nin yaşadığı kayıpları açıkladı. AK Parti 1 Kasım'da %49,5 oy alırken MHP %11,9 oy almıştı.

AK PARTİ TABANINDA CİDDİ KAYIP VAR

Referandumda AK Parti tabanında ciddi anlamda bir kayıp söz konusu olduğunu belirten Gezici, 1 Kasım baz alındığında bu kayıbın yaklaşık 4.5 puan olduğunu belirtti.

MHP'NİN NE KADARI EVET DEDİ?

Gezici, "MHP'den Evet'e yaklaşık 3.5 puanlık bir geçiş var. Milliyetçi Hareket Partisi'ni 10 puan olarak değerlendirelim bu 10'un 3.5 puanı Evet'e gidiyor. MHP'nin yaklaşık %35'i Evet dediği görülüyor." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'DE %10 KAYIP VAR"

1 Kasım'da AK Parti'ye oy verenlerin %90'ının referandumda Evet dediğini de belirten Gezici "%49.5'in %90'ı Evet dedi. 4.5 puan yani %10 kayıp var. %51 'evet'in %90'ı AK Partili, bu da aşağı yukarı 45 puana denk geliyor. HDP'den yaklaşık 1.2 gibi bir rakamın Evet'e geçiş yaptığını görüyoruz. 51.3'ün 1 puanı HDP'den geldi." dedi.

SANDIĞA GİTMEYENLERİN %25'İ AK PARTİLİ

1 Kasım'da seçmenin %25'inin sandığa gitmediğini referandumda ise bu sayının %15'e düştüğünü söyleyen Gezici, sandığa gitmeyenlerin %25'inin AK Partili olduğunu açıkladı.