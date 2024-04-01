Seçimin son gününe damga vuran BETİMAR'ın anketi ne dedi, ne oldu ?

Geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını en doğru tahmin eden araştırma şirketi olan BETİMAR'ın yerel seçimler anketini yerel seçimlerin yapıldığı gün açıklamıştı... Bir anda gündeme bomba gibi düşen anket sonuçları, seçimlerin sonuçlanmasının ardından yeniden gündemde. Peki BETİMAR'ın anket sonuçları ne diyordu, ne oldu ?

Haber3.com

2023 yılı Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını "nokta atışı" olarak bilmesiyle dikkat çeken Betimar Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını 31 Mart yerel seçimleri ile aynı gün açıklamıştı.

Seçim gününe damgasını vuran anket sonuçları seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte yeniden gündem oldu.

Peki BETİMAR ( alfabetik olarak ) Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve İzmir için ne demişti, ne oldu ?

İşte BETİMAR'ın bugün açıkladığı yerel seçim anketi sonuçları ve 31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları:

Adana:

BETİMAR'ın Adana anketidne CHP adayı Zeydan Karalar'ın oy oranı yüzde 44.6, AKP adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in ise yüzde 39 oranında ölçülmüştü.

Resmi olmayan sonuçlara göre Adana'da seçimleri % 46,60 oyla CHP'nin adayı Zeydan Karalar kazanırken, Karalar'ı %37,37 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir takip etti

Ankara:

Ankette Başkent Ankara'da da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 61.2 ölçülürken, AKP ile MHP'nin ortak adayı Turgut Altınok'un oranının yüzde 28.9'da kalması dikkat çekmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da seçimleri % 60,22 oyla CHP'nin adayı Mansur Yavaş kazanırken, Yavaş'ı %31,84 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Turgut Altınok takip etti

Eskişehir:

Betimar'ın anketine göre, Eskişehir'de CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce yüzde 47.3 ile önde görünüyor. AKP adayı Nebi Hatipoğlu'nun oranı ise yüzde 38.1 olarak ölçülmüştü.

Resmi olmayan sonuçlara göre Eskişehir'de seçimleri % 50,69 oyla CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce kazanırken, Ünlüce'yi % 38,13 oy oranıyla AK Parti'nin adayı İdris Nebi Hatipoğlu takip etti

İstanbul:

Betimar'ın 30 Mart günü 5 bin 729 kişi ile İstanbul'da yaptığı ankette, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 48 ile AK Parti-MHP adayı Murat Kurum'un yaklaşık 10 puan önünde görünmesi dikkat çekmişti. Murat Kurum'un oy oranı yüzde 38.3 olarak ölçülmüştü.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da seçimleri % 51,01 oyla CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu kazanırken, İmamoğlu'nu % 39,67 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Murat Kurum takip etti.

İzmir:

Betimar'ın ankete göre, İzmir'de ise CHP'nin adayı Cemil Tugay'ın yüzde 40.9 oranında görünüyordu. AKP ile MHP'nin adayı Hamza Dağ ise sadece 0.3 puan farkla yüzde 40,6 puanla Tugay'ın ardından ikinci sıradaydı. İYİ Parti adayı Ümit Özlale'nin oranı ise yüzde 6.6 olarak ölçülmüştü.

Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir'de seçimleri % 48,87 oyla CHP'nin adayı Cemil Tugay kazanırken, Tugay'ı % 37,21 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Hamza Dağ takip etti. İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale ise % 3,59 oy alabildi.