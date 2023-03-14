Seçimlere 2 ay kala ''Kılıçdaroğlu dosyası'' aranıyor!

Gazeteci Murat Yetkin, AKP'li bir kaynağına dayandırarak dikkati çeken bir iddiayı paylaştı. Yetkin'e göre AKP'de, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'mali bir açık, örtülmüş bir yolsuzluk hikayesi' şeklinde 'vurucu bir dosya' aranıyor.

Gazeteci Murat Yetkin, AKP'de, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'vurucu bir dosya' arandığını yazdı.

Yetkin, bugün yetkinreport.com'da yer alan yazısında, AKP'li bir kaynağına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’daki rahatlık halinin iki nedeni olduğunu belirtti.

"İkincisi, can kaybının resmî veriyle 48 bin 448’i bulduğu deprem felaketine rağmen, yaptırdıkları anketlerde Erdoğan’ın beğeni düzeyinin yükselmesi" diyen Yetkin, şunları aktardı: "'Partinin değil ama' dedi kaynağım; 'Cumhurbaşkanlığını alırız ama muhtemelen Meclis’i alamayız.' Erdoğan’ın yeniden seçileceğine inanmasının ilk nedeniyse, AK Partililere göre muhalefet adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasıymış. Böylelikle Erdoğan’ın rakibinin AK Parti tabanından oy çekme ihtimalinin kalmadığına inanıyorlar."



Murat Yetkin, AKP'li kaynağına "milletvekiline yeniden adaylığını koyup koymayacağı" şeklinde bir soru yönlettiğini belirterek, “Koymayacağım. Şu ortamda kafamı giyotine uzatamam. Ama Cumhurbaşkanımız koymamı isterse o başka, o zaman memnuniyetle" şeklinde yanıt aldığını belirtti.

Yetkin, "bir başka kaynağının başka bir bakış açısı gösterdiğini' belirterek dikkati çeken bir iddiayı paylaştı. Yetkin, "Kılıçdaroğlu hakkında bir vurucu bir dosya aranıyor; mali bir açık. Örtülmüş bir yolsuzluk hikayesi" dedi.

"RAHATLIK DOSYA BEKLENTİSİNDEN Mİ GELİYOR"

"Aksi halde ya AK Troller yok yürüyen merdivene ters bindi, yok Mersin’e güneydoğu dedi, yok rakı içti malzemeleriyle yetinecek ya da geri tepeceği bariz olan Alevilik inancına girişecekler" diyen Yetkin, şu yorumda bulundu:

"AK Parti 20 küsur yıldır iktidarda. Emniyet, MİT, Maliye Erdoğan’ın kontrolünde. Bu 20 küsur yılın son 13 yılında Kılıçdaroğlu CHP’nin başında. Hâlâ orta halli memur evinde oturan Kılıçdaroğlu’nun da para işlerine girdiği konusunda bugüne dek bir dosya bulamadılarsa da bunu son 60 gün içinde patlatmayı bekliyor olabilir mi Erdoğan? Rahatlık böyle bir dosya beklentisinden mi geliyor?"

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