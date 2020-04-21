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  4. 21 Nisan 2020 12:19

Selahattin Demirtaş'a bir dava daha!

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 2012-2016 yıllarında yaptığı konuşmalar, verdiği röportajlar ve hakkında CİMER'e yapılan şikayet gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yeni bir dava açıldı.

Selahattin Demirtaş'a bir dava daha!
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 2. Olağanüstü Kongresi’nde ve HDP’nin 2. Olağan Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmalar, 3 Eylül 2016’da Alman Süddeutsche Zeitung Gazetesi’ne verdiği röportaj, 12 Şubat 2019 tarihinde hakkında CİMER’e yapılan şikayet ve çözüm sürecinde Kandil'de çekilen fotoğraf nedeniyle yeni bir dava açıldı. Demirtaş hakkında, 5 kez “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla hazırlanan iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 14 Temmuz tarihinde görülecek.


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