Semih Yalçın: Don Kişot gibi saldırmaya devam ediyorlar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, referandum sonrası MHP'ye yönelik eleştirilere "Malum MHP aleyhtarı yorumcular, ellerine MHP düşmanlığı hastalığından başka bir şey geçmediği halde bunu garip bir tiryakilikle adeta bir geçim ve şöhret kapısı haline getirmişlerdir. Hatta bazıları polemik için en uygun unsur olarak gördüklerinden, 'politik kıtlık vukuunda daima un gibi besleyici çözümler üreten MHP değirmeni'ne Don Kişot gibi saldırmaya devam etmektedir" dedi.

MHP'nin seçmenin mesajını aldığını kaydeden Semih Yalçın, "Öteden beri milli birlik ve beraberliğin korunması yolunda sadık kaldığı mutabakata riayeti titizlikle sürdürecektir. Elbette referandum neticesinden her siyasi partinin çıkaracağı dersler vardır. Ancak halk oylaması sonuçlarını seçmen yöneliminden çok, yeni yönetim modeline verilen primin dozu, kredinin sınırı açısından değerlendirmek isabetli olacaktır" dedi.

Referandumu siyasi partilerin geçmişte aldıkları oylar açısından değerlendirmenin vahim bir hata olduğunu kaydeden Yalçın, "MHP’nin rolünü görmezden gelmek üzere sıraya giren bu yorumculara hatırlatmak isteriz: Referandum, asla bir genel seçim değildir. Referandumun yani halk oylamasının kendine özgü dinamikleri ve bileşenleri vardır. Halk oylaması sonuçlarını genel seçimlerle mukayese ederek yapılacak analizler, çok ciddi yanlışlara götürür. Bu analizlerin, siyasi ön yargılar ve düşmanlıklarla birleştirilmesiyse vahim hata olur." dedi.

"DON KİŞOT GİBİ SALDIRMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Yalçın şöyle devam etti:

"Malum MHP aleyhtarı yorumcular, ellerine MHP düşmanlığı hastalığından başka bir şey geçmediği halde bunu garip bir tiryakilikle adeta bir geçim ve şöhret kapısı haline getirmişlerdir. Hatta bazıları polemik için en uygun unsur olarak gördüklerinden, ’politik kıtlık vukuunda daima un gibi besleyici çözümler üreten MHP değirmeni"ne Don Kişot gibi saldırmaya devam etmektedir. Halk oylamasından birkaç gün önce yaptığımız bir açıklamada, Anayasa değişikliğinin hayata geçmesi için MHP’nin verdiği emeği görmezden gelenlerle muhtemel referandum sonuçlarından MHP aleyhine yatırım yaparak k?r ve çıkar elde etmeye çalışan siyaset simsarları bulunduğundan söz edilmiştir. İşte aynı simsarlar, dün akşam televizyonlarda boy göstererek MHP’nin emeğinin, fedak?rlık ve çabalarının yok sayılmasıyla kazanacaklarını sandıkları k?rdan hisse kapmak için yarış içine girmişlerdir. Söz konusu güruh, sanki ortada MHP açısından bir mağlubiyet varmış gibi, referandumun kaybedeni olarak partimizi göstermeye çalışmıştır." dedi.

"EVET KAMPANYASI HEDEFİNE ULAŞTI"

MHP ve AK Parti’nin yürüttüğü ’Evet’ kampanyasının hefedefine ulaştığını belirten Yalçın, "Bunun neresi başarısızlıktır? Evet, bir başarısızlık söz konusudur ama bu ne MHP’nin ne AK Parti’nindir. 16 Nisan referandumunda başarısız olan ve kaybeden, yanlış hisselere yatırım yapmayı sürdüren siyaset simsarları olmuştur. Kaybettikleri için de dün ekranları umutsuzca kirletmişler, MHP’nin başarısını gölgelemek için amaçsızca çırpınmışlardır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ve MHP’nin 11 Ekim’den bu yana ortaya koyduğu tutarlı duruşu hazmedemedikleri için çektikleri politika kabızlığı, yüzlerine ve sözlerine yansımıştır. Aslolan Milliyetçi Hareket Partisinin 11 Ekim 2016 tarihinde başlatmış olduğu sürecin adım adım gerçekleşmesi ve milletten onay alarak yeni bir dönemin başlamış olmasıdır. Bu bir başarıdır ve görülmesi gerekir." dedi.