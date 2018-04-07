Sınıra giden sanatçı eleştirilerine Erdoğan böyle yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılarla yaptığı sınır ziyaretini eleştiren CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yanıt verdi.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da AK Parti İl Kongresine katılması öncesi halka seslendi. 'Irak'ta da yüzlerce teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Hem de neyle biliyor musunuz? Kendi ürettiğimiz insansız hava araçlarıyla'' diye konuşan Erdoğan, bunları ABD'den satın almak istediklerini ama reddedildiklerini belirtti.

Erdoğan ''İyi ki ABD Kongresi izin vermemiş, kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı'' dedi. ''Ekonomi şöyle, ekonomi böyle diye konuşuyorlar, elinize, yüzünüze dursun'' çıkışını yapan Erdoğan, bölgede ilk havaalanlarını kendilerinin yaptığını söyledi. Erdoğan ''İzmirli kardeşim bunu görmüyor musun, Aydınlı kardeşim bunu görmüyor musun, bunu gör'' diye seslendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SANATÇI SÖZLERİNE SERT YANIT

Hatay'da kongrem var. Sanatçılarla buluşuyoruz Reyhan'lıya geçiyoruz. Aman yarabbim bu ziyaret bay Kemal'i çıldırttı. Hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bay Kemal ofisi söyle de bari sanatçılarımız senden izin alsınlar. Sanatçılarla Hatay ziyaretimize hakaret yağdıran Bay Kemal, sen acaba ne zaman Mehmetçiğimizle birlikte oldun? Mehmetçikle bütünleşmeye gelen sanatçılara hakaret yetkisini nereden aldın, edep yahu. Tabii sen teröristlerle beraber oldun, sen ondan anlarsın. Çılgın yahu, böyle bir şey yaşamamış…Bay Kemal sen er meydanına gelemezsin. Er meydanına er olanlar gelir. Yaylalar’ı biz askerde eğitimde söylerdik. Ama uçakta duydum ki Tatlıses güzel şeyler eklemiş. Tatlıses Afrin’den aldı Menbiç’ten döndü ama bay Kemal bunu eleştiriyor"

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki göstererek, "Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul-zurna-klarnet... Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.