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Sırrı Süreyya Önder Meclis'te rahatsızlandı

Sırrı Süreyya Önder Meclis'te rahatsızlandı
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'da oturumu yönetirken rahatsızlandı.

Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki oturumu yönetirken rahatsızlandı. Oturuma ara verildi.

Önder'le ilgili gelişmeyi daha sonra TBMM Başkanı Bekir Bozdağ açıkladı. Bozdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu hafta nöbetçi grup başkanvekilimiz. Ancak devam eden tedavisi nedeniyle biraz istirahat ihtiyacı oldu. O nedenle kendisinin yerine Meclis yönetimini ben deruhte edeceğim. Sayın başkanımıza buradan acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Sıhhati gayet iyidir. Sadece bir istirahat ihtiyacı hasıl olmuştur."

Etiketler Sırrı Süreyya Önder TBMM meclis dem parti
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