Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ'a çok sert sözler

Sosyal medyada Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili paylaşılan videoların arkasında büyükelçilikler olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, 'Sessiz istila' eleştirilerine de yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan canlı yayında sert ifadeler! Son dakika haberine göre Süleyman Soylu, göçmen karşıtı propaganda yapan hesapların deşifre edildiğini belirtti. Süleyman Soylu ayrıca 'Genel başkanlık yapıyorsun. Suriye'den haberin yok. Gönderecekmiş, haydi gönder de görelim' dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

'Geçmiş dönemlerde yazdıkları göç politikalarından sonra bugün tükürdüklerini yalıyorlar. İftiraları hep birlikte konuşacağız. Eğer biz bunları konuşmazsak yalan üzerinden Türkiye'yi başka bir tabloya getirmek istiyorlar. Türkiye'ye karşı kimlerin harekete geçtiğini konuşacağız. Provokasyon yapıyorlar. Afganistan'daki göçün nedeni biz miyiz? Suriye'deki savaşı biz mi başlattık? Bu göçle ilgili dünya ne yapıyor, biz ne yapıyoruz? Operasyon çocuklarını konuşacağız. Kimin hangi pozisyonu aldığını konuşacağız.'

'PARALI ASKERLERLE İNSANLARI ÖLDÜRÜYORLAR'

'Yoksulluk varsa, sağlığa, eğitime, gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? Bu insanlar nasıl bir hayat yaşayacaklar? İnsanları savaşın içine düşürmüşsünüz. Paralı askerlerinizle insanları öldürüyorsunuz. Yerin altını sömürmüşsünüz. Yetmemiş afyon üretip eroin üretmişsiniz. Dünyayı zehirlemişsiniz. Bunu biz yapmadık. Bunu papyon takan batılılar yaptı.

'KİMLERİN OPERASYON ÇOCUĞU OLDUĞUNU ÇÖZDÜK'

Bugün de bu operasyonlar içinde ABD var. Ne olursunuz, göçmenleri göndermeyin diyerek büyükelçiliklerinde operasyon yapanlar var. Hepsini çözdük. Kimlerin operasyon çocuğu olduğunu çözdük.

'HAYDİ HALEP'E GÖNDER DE GÖREYİM'

2023 seçimlerinde AK Partiyi zora düşürecek, Cumhur ittifakını zora düşürecek pozisyonu kovalıyorlar. Bir pozitif katkı yapmadan sorumsuz davranıyorlar. Gönderelim ölürlerse ölsünler. Haydi Halep'e gönder de göreyim. Esad ile anlaşacaklarmış. Kim gidecek? Herkes canından korkuyor.

'2011'DEN İTİBAREN 200 BİN 950 SURİYELİ TÜRKİYE VATANDAŞI OLDU'

Avrupa Birliği, Türkiye’nin göçmen deposu olmasını istiyor. İstanbul’da şu anda toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. Türkiye’de toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli var. 750 bin Suriyeli çocuk bu ülkede doğdu. 2011 yılından itibaren 200 bin 950 Suriyeli, Türkiye vatandaşı oldu. İstanbul’a geçici koruma statüsünde kimseyi almıyoruz. 1 milyon 423 bin kaçak mülteci yakaladık.

'YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ'

Kaos planı yapmaya niyeti olanlar duysun; 15 Temmuz’da yarım kalan işimizi tamamlayacağız.'

‘ÜMİT ÖZDAĞ’IN YAPTIĞI SAROS TAKTİĞİDİR’

Bakan Soylu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacılar hakkındaki açıklamaları ile ilgili de “Yaptığı Soros taktiğidir” ifadelerini kullandı. Sessiz İstila filmi ile hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanan Soylu "Sessiz İstila filminin parası nereden geldi?" diye Ümit Özdağ'a seslendi.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN SOYLU’YA JET YANIT

Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden anında yanıt verdi. Özdağ yaptığı açıklamada “Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan deği, Toros’dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi” ifadelerini kullandı.

SOYLU: TOPLANTIYI TERK EDERİM

Canlı yayında gündemi değerlendiren Soylu'nun iddialarına Ümit Özdağ'ın yanıt vermesi üzerine moderatör, Özdağ'ın yanıtını okumak istedi. Bu anlarda sinirlen Soylu, "Kabul etmem. Toplantıyı terk ederim. Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaaçık bellidir" ifadelerini kullanarak moderatöre tepki gösterdi. Soylu ayrıca, "İtibarımızı onunla bir araya getirir miyiz ya?" ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ ise bu anları sosyal medya hesabından "yorumsuz" notuyla paylaştı.