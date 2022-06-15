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Tahıl krizinde flaş gelişme: Kırmızı hat kuruldu

Tahıl krizinde flaş gelişme: Kırmızı hat kuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl krizi için kırmızı hat kurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "Kırmızı Hat" diplomasisini hayata geçirdi. Bakan Akar, "Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile yaptığı çok sayıdaki telefon görüşmesine geçen hafta bir yenisini daha ekledi. Önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşen Akar daha sonra Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teknik çalışmalarımız devam ediyor. Bir an önce işi sonlandırmak istiyoruz. Bizim hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. İki tarafın bazı çekinceleri var. Biz de aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu konuda umutluyuz" dedi.

 

Etiketler hulusi akar tahıl krizi
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