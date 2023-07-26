CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için kararını verdi ve Özcan CHP'den ihraç edildi.

Seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran ve CHP Genel Merkez'e Adalet ve Değişim yürüyüşü gerçekleştirerek Genel Merkez önüne koltuk fırlatan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi.

Tanju Özcan hakkında Yüksek Disiplin Kurulu kararı çıktı. CHP tüzüğünün 68 maddesinin 1. fıkrası uyarısınca kesin çıkarma cezası verildi. Hakkındaki süreç zaten devam eden Özcan hakkındaki karar 25 Temmuz’a ertelenmişti. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu, CHP Genel Merkezi’nde bir kez daha toplandı ve Tanju Özcan hakkında partiden kesin çıkarma kararı verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, yaptığı açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Özcan ile ilgili geçtiğimiz yıl da bir disiplin süreci olmuştu Tanju Özcan ile ilgili MYK kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na göndermişti ve 1 yıl geçici süre için partiden ihraç edilmişti. 14 Mayıs seçimlerinden sonra yeniden partiye döndü ancak hem partiye yönelik hem de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır eleştirilerinin ardından 3 Haziran tarihinde bir kez daha kesin ihraç talebiyle MYK tarafından Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.