Tansu Çiller için bomba iddia: Partide hazırlıklar yapıldı

Bizim Parti’nin adını değiştirerek Büyük Türkiye Partisi yaptığını yazan Muharrem Sarıkaya, partinin başına Tansu Çiller’in geçmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Son dönemde merkez sağda bir hareketliliğin olduğunu yazan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Sonunda DYP kökenli olan bazı isimler buluşup, merkez sağda yeni bir oluşuma hayat vermek için işi bir noktaya getirmiş. Aralarında eski DYP milletvekili Ömer Bilgin’in de bulunduğu ekip önderliğinde, Bizim Parti’nin 20 Şubat günü kongresini toplayıp adını Büyük Türkiye Partisi olarak değiştirmiş” dedi.

BTP'NİN BAŞINA ÇİLLER Mİ GEÇECEK?

Sarıkaya, aralarında eski DYP milletvekili Ömer Bilgin’in de olduğu bu grubun eski Başbakan Tansu Çiller’e Büyük Türkiye Partisi’nin (BTP) başına geçmesi için teklifte bulunduğunu yazdı.

Tansu Çiller’in ‘merkez sağda eksiklik olduğu’ yönündeki ifadelerini hatırlatan Bilgin, “Sayın Başbakan (Çiller) için hazırlık yaptık. Sayın Başkan elbet düşünecek. Kendisi merkez sağın yokluğunu ifade ediyorsa ve merkez sağa ihtiyaç olduğunu söylüyorsa, biz hazırlığımızı yaptık, hazırladık. Elbet kendisi düşünecek ve kararını verecektir” dedi.

Bilgin’in, Tansu Çiller ile devam etme konusunda kararlı olduğu belirtilen yazıda, ismini BTP’ye çevirdikleri partinin 30 Nisan günü kongresinin yapılacağı belirtildi.

ÇİLLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Konu hakkında Tansu Çiller’i aradığını ve yanıt alamadığını söyleyen Sarıkaya, yazısını şöyle sonlandırdı:

“Yanıtı gelirse buradan aktarırım...

Ancak geçmişte de benzer çıkışlar olmuş ve bazı partiler genel başkanlık teklifini bizzat iletmişti.

Çiller de olumlu bakmamıştı.

Burada bir fark var; Bilgin’in Çiller’e bağı ve yakınlığı biliniyor.

Yine de Çiller yeni bir maceraya girer mi?

Merkez sağda DYP-ANAP çizgisinde partiler varken kurulan bir parti ilgi çeker mi?

Bunları bugünden kestirmek Çiller’in yeniden siyasete dönme kararı kadar zor…”

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