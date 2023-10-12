TBMM tek ses oldu! İsrail-Filistin çatışması için ortak bildiri

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, Filistin Devleti'nin kurulması gerektiği vurgulandı.

TBMM Genel Kurulu’nda, İsrail ve Filistin’de yaşanan gerilim nedeniyle iki ayrı kapalı oturum gerçekleşti. İlk kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin’de yaşanan gerilim ile ilgili Genel Kurul'u bilgilendirdi.

İlk kapalı oturum yaklaşık 2 saat sürdü. Genel Kurul’da ikinci kez yapılan kapalı oturumda ise İsrail ve Filistin’de yaşanan gerilim bu kez genel görüşme olarak gerçekleşti. Yaklaşık 3 saat süren kapalı oturumda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, YSP ve SP’li temsilciler 20’şer dakika söz alarak partilerinin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Kapalı oturumun ardından, 5 siyasi parti grup başkanvekillerinin imzası ile ortak bildiri yayınlandı. Bildiriyi partilerin adına CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca okudu.

Filistin ve İsrail’de yaşanan çatışmalarda ağır sivil can kayıplarının var olması, sivil altyapının hedef alınması ve sivillerin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumda bırakılmaları vicdanları yaraladığına dikkat çekilen bildiride; "Krizin başka bölgelere de sirayet potansiyeli, bölgesel güvenlik ve istikrarı ciddi biçimde tehdit etmektedir. Sivillerin her şartta korunması ve toplu cezalandırma mahiyetindeki uygulamalardan kaçınılması hukukun, vicdanın ve insanlığın gereğidir. Bu gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz" denildi.

FİLİSTİN-İSRAİL MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ, SONUÇLARI YÖNETMEKTEN DEĞİL, SORUNLARIN TEMELİNDE YATAN SEBEPLERİ ORTADAN KALDIRMAKTAN GEÇMEKTEDİR

Filistin-İsrail hattında son yaşananlar, uzun süredir tarifsiz sıkıntı, umutsuzluk ve acılara yol açan bu sorunun artık kalıcı bir çözüme kavuşturulması zaruretini bir kez daha gözler önüne serildiğine vurgu yapılan bildiride şöyle denildi:

"Filistin-İsrail meselesinin çözümü, sonuçları yönetmekten değil, sorunların temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırmaktan geçmektedir. Son olaylar, 56 yıldır devam eden hukuksuz işgal ve buna bağlı politikaların doğurduğu bir sonuçtur. Toprakları, hayat ve gelecek umutları elinden alınan Filistin halkı bugün yeni ve emsali görülmemiş bir kuşatma altındadır. İki milyon insanın yaşadığı ve 16 yıllık ablukayla çoktan bir açık hava hapishanesine dönüşmüş bulunan Gazze’ye sağlanan gıda, enerji ve insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin hedef gözetilmeksizin vurulması uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlalidir. Siviller arasında bir hiyerarşi yaratılması ırkçılığın ve ayrımcılığın bir başka tezahürüdür."

İŞGALİN BİRAN ÖNCE SONLANDIRILMASI ÇAĞRISI

İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden işgal uygulamalarının bir an önce sona ermesi ve adil bir barışa ulaşılmasının şart olduğu belirtilen bildiride; "Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, tüm uluslararası toplumun, artık daha fazla gecikmeksizin iki devletli çözüm vizyonu temelinde tarafları adil bir çözüme imale etmek için sorumluluk alması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN DEVLETİ’NİN KURULMASI VURGUSU

Bu sorunların ancak Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla mümkün olacağı belirtilen bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Ortadoğu’da kalıcı barışın ancak Filistin-İsrail meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu ve bunun, 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla mümkün olabileceğini net bir şekilde yineliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak, yukarıda sıraladığımız görüşler temelinde, Filistin ve İsrail’de yaşanan çatışmaların taraflarından tırmanmaya son vermelerini ve sivilleri hedef almamalarını bekliyor; Gazze’de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor; Filistin ve İsrail’i, iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için, daha fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz."

Genel Kurul bildirinin okunmasının ardından, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer birleşimi kapattı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

DHA