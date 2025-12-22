TBMM'de olay görüntüler! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi

  1. Anasayfa
TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir birbirinin üzerine yürüdü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine AK Partili milletvekilleri ile CHP'li vekiller birbirlerine yumrukla saldırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara verdi. Kavga anı kameraya yansıdı.

