Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden 32 yaşındaki Leyla Mizrahi, evinde ölü bulundu. Altı ay önce anne olan Mizrahi'nin ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni olan Leyla Mizrahi, gece uykusunda yaşamını yitirdi.

Henüz 6 ay önce anne olan Mizrahi'nin beklenmedik ölümü, ailesi ve yakın çevresinde büyük bir şok etkisi yarattı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Sabah'ın aktardığına göre; savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, ölümün kalp krizinden kaynaklandığı kesinleşti.

Leyla Mizrahi'nin ölüm ilanında, "Zamansız kaybımız Leyla Mizrahi'yi derin bir üzüntüyle anıyoruz. Onu her zaman sevgi ve özlemle hatırlayacağız" ifadeleri yer aldı.

Leyla Mizrahi, 2022 yılında Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle evlenmişti.

ALTI AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU

Yaklaşık altı ay önce anne olduğu öğrenilen Mizrahi’nin ani ölümü, ailesi ve yakın çevresinde derin bir sarsıntı yarattı. Aile tarafından yayımlanan taziye mesajında, erken ve zamansız kaybın büyük bir acı olduğu vurgulanarak, Mizrahi’nin hatırasının sevgiyle yaşatılacağı ifade edildi.

Mizrahi'nin cenaze töreni, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde bugün öğle namazını takiben gerçekleştirilecek ve Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

