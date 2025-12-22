Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı! 20 yıl hapsi isteniyor

Ankara'da ilaç firmasında çalışan G.Y. (36), hesabında bloke olduğunu ve sattığı aracın ücretini IBAN üzerinden alması gerektiğini söyleyen iş arkadaşına hesap bilgilerini ve kartını verdi. G.Y. hakkında dolandırıcılık suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

G.Y., iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve sattığı aracın ücretini IBAN üzerinden alması gerektiğini söyleyerek banka hesabını kullanmak isteyen iş arkadaşı H.B.'ye, hesap bilgileri ve kartını verdi. Bir süre sonra Y. hakkında, ‘Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Y. hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘KENDİSİNE BİR DAHA ULŞAMADIM’

G.Y., iş arkadaşı H.B.’nin, sürekli borçlarının olmasından yakındığını söyleyerek, "Bir gün beni aradı. Dedi ki; ‘Artık ben borçlarımı ödeyemez durumdayım. Aracımı sattım. Ödemenin bir kısmını ben nakit aldım. Bir kısmını da hesaba gönderecekler. Ama borçlarımdan dolayı benim hesabımda bloke var. Senin IBAN numarana gönderse ve sen oradan bana versen olur mu?’ dedi. Ben de samimiyetine güvenerekten kendisine inandığım için bunu kabul ettim. Aradan birkaç saat sonra ben IBAN bilgimi verdikten sonra hesabıma 4 parça halinde para geldi. Gelen paraları ben istediği yere gönderdim. Gönderdikten 1 saat sonra kendisine bir daha ulaşamaz hale geldim" dedi.

‘HEM BEN HEM KARŞIDAKİ İNSANLAR MAĞDUR’

Y., aradan 2 ay geçtikten sonra ifade vermek için karakola çağırıldığını söyleyerek, “Benim IBAN numaramı da kullanaraktan 2 kişiyi mağdur edip, 2 kişinin hesabından parasını çekip, benim hesabıma gönderip, benim hesabımın üstünden de kendine almak kaydıyla hem karşıdaki 2 kişiyi, hem de beni dolandırarak mağdur etti. Hem karşıdaki kişiler hem de ben şu anda mağdur durumdayım. 20 yıla kadar bir hapis cezasıyla yargılanıyorum. Çalıştığım iş yerinde bununla ilgili sıkıntılar yaşıyorum. 2 çocuğum var. Onların geçimi için ek işler yapmaya çalışıyorum. Buna rağmen geçinmeye çalışırken bu duruma düştüm. Çok zor durumdayım. Karşıdaki insanlar da mağdur. Biz de mağduruz. Bu sorunun çözülmesini, bir uzlaşma getirilmesini, ne kadar da zor durumda olsam da bu zararı karşılayarak hem karşıdaki mağdurların zararını giderip, hem kendim bu mağduriyetinden kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

'BANKA HESABI SUÇA ALET EDİLİYOR'

G.Y.’ın avukatı İsmail Özdemir ise “Dolandırıcılar kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıyorlar. Mağdurlardan mobil bankacılık üzerinden onay talep ediyorlar. Mağdurlar onay verdikten sonra hesaplarından para çıkışı gerçekleşiyor. Bu paralar da G. Bey'in hesabında toplanıyor. Ancak G. Bey bu paranın kaynağını arkadaşının araç satış bedelinden geldiğini zannediyor. Yani kişinin iyi niyeti kullanılarak aslında banka hesabı suça alet ediliyor” diye konuştu.

