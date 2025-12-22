  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı!

Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı! 20 yıl hapsi isteniyor

Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı! 20 yıl hapsi isteniyor
Güncelleme:

Ankara'da ilaç firmasında çalışan G.Y. (36), hesabında bloke olduğunu ve sattığı aracın ücretini IBAN üzerinden alması gerektiğini söyleyen iş arkadaşına hesap bilgilerini ve kartını verdi. G.Y. hakkında dolandırıcılık suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

G.Y., iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve sattığı aracın ücretini IBAN üzerinden alması gerektiğini söyleyerek banka hesabını kullanmak isteyen iş arkadaşı H.B.'ye, hesap bilgileri ve kartını verdi. Bir süre sonra Y. hakkında, ‘Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Y. hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘KENDİSİNE BİR DAHA ULŞAMADIM’

G.Y., iş arkadaşı H.B.’nin, sürekli borçlarının olmasından yakındığını söyleyerek, "Bir gün beni aradı. Dedi ki; ‘Artık ben borçlarımı ödeyemez durumdayım. Aracımı sattım. Ödemenin bir kısmını ben nakit aldım. Bir kısmını da hesaba gönderecekler. Ama borçlarımdan dolayı benim hesabımda bloke var. Senin IBAN numarana gönderse ve sen oradan bana versen olur mu?’ dedi. Ben de samimiyetine güvenerekten kendisine inandığım için bunu kabul ettim. Aradan birkaç saat sonra ben IBAN bilgimi verdikten sonra hesabıma 4 parça halinde para geldi. Gelen paraları ben istediği yere gönderdim. Gönderdikten 1 saat sonra kendisine bir daha ulaşamaz hale geldim" dedi.

‘HEM BEN HEM KARŞIDAKİ İNSANLAR MAĞDUR’

Y., aradan 2 ay geçtikten sonra ifade vermek için karakola çağırıldığını söyleyerek, “Benim IBAN numaramı da kullanaraktan 2 kişiyi mağdur edip, 2 kişinin hesabından parasını çekip, benim hesabıma gönderip, benim hesabımın üstünden de kendine almak kaydıyla hem karşıdaki 2 kişiyi, hem de beni dolandırarak mağdur etti. Hem karşıdaki kişiler hem de ben şu anda mağdur durumdayım. 20 yıla kadar bir hapis cezasıyla yargılanıyorum. Çalıştığım iş yerinde bununla ilgili sıkıntılar yaşıyorum. 2 çocuğum var. Onların geçimi için ek işler yapmaya çalışıyorum. Buna rağmen geçinmeye çalışırken bu duruma düştüm. Çok zor durumdayım. Karşıdaki insanlar da mağdur. Biz de mağduruz. Bu sorunun çözülmesini, bir uzlaşma getirilmesini, ne kadar da zor durumda olsam da bu zararı karşılayarak hem karşıdaki mağdurların zararını giderip, hem kendim bu mağduriyetinden kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

'BANKA HESABI SUÇA ALET EDİLİYOR'

G.Y.’ın avukatı İsmail Özdemir ise “Dolandırıcılar kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıyorlar. Mağdurlardan mobil bankacılık üzerinden onay talep ediyorlar. Mağdurlar onay verdikten sonra hesaplarından para çıkışı gerçekleşiyor. Bu paralar da G. Bey'in hesabında toplanıyor. Ancak G. Bey bu paranın kaynağını arkadaşının araç satış bedelinden geldiğini zannediyor. Yani kişinin iyi niyeti kullanılarak aslında banka hesabı suça alet ediliyor” diye konuştu. 

DHA

text-ad
Etiketler banka kartı hesap dolandırıcılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Türk mühendislerin geliştirdiği yerli marin motoru envantere girdi Türk mühendislerin geliştirdiği yerli marin motoru envantere girdi TBMM'de olay görüntüler! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM'de olay görüntüler! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Aracına bomba yerleştirilen Rus korgeneral hayatını kaybetti Aracına bomba yerleştirilen Rus korgeneral hayatını kaybetti Bir kadın daha katledildi! Katil koca yurt dışına kaçarken yakalandı Bir kadın daha katledildi! Katil koca yurt dışına kaçarken yakalandı İstanbul'da pazartesi çilesi! Trafik durma noktasına geldi İstanbul'da pazartesi çilesi! Trafik durma noktasına geldi Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler Metro istasyonunda raylara atlayan genç hayatını kaybetti Metro istasyonunda raylara atlayan genç hayatını kaybetti Evinde öldürülen genç kadının katili komşu çift çıktı! Evinde öldürülen genç kadının katili komşu çift çıktı! Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama daha! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama daha! Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Peş peşe obrukların oluştuğu Konya'da kırmızı alarm! Peş peşe obrukların oluştuğu Konya'da kırmızı alarm! Kendisinden para isteyen dilenciye dehşeti yaşattı Kendisinden para isteyen dilenciye dehşeti yaşattı