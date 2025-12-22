Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama daha!

  1. Anasayfa
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser K., hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım G.'nin şoförü İsmail A., 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan oyuncu Saadet Ezgi Eyüpoğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit M., Mehmet Ali G., Gizem T. ve Mehmet G. gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım G.’nin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, ‘Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme’ suçundan gözaltına alınan Yiğit M., Mehmet Ali G., Gizem T., Mehmet G. ile ‘Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ suçundan gözaltına alınan Eser K., İsmail A. ve Cihan Ş. olmak üzere 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Yiğit M., Mehmet Ali G., Mehmet G., Cihan Ş. 'Fuhuşa teşvik veya aracılık' suçundan, İsmail A., 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Fuhuşa teşvik veya aracılık' suçundan, Eser G. ise 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından tutuklandı. Öte yandan Gizem T. ise 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

