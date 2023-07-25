TBMM'nin 2023 ajandasına Lozan'ın 100. yılı girmedi

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop döneminde milletvekillerinin adlarına basılan ve dağıtılan 2023 ajandasında, Türkiye’nin tapu senedi olarak nitelendirilen Lozan Barış Anlaşması’nın 100. yılı unutuldu.

Milletvekillerinin adlarına özel olacak şekilde bastırılıp dağıtılan ajandada, tarihlerin olduğu sayfalarda özel gün ve bayramlar ile önemli tarihi olaylara da yer verildi. Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz darbe girişimi ile Erzurum Kongresi’nin yıldönümü gibi önemli gün ve ulusal bayramların yazıldığı, bazı önemli tarihler için özel sayfa tasarımı yapılan ajandada, Türkiye’nin tapu senedi olarak nitelendirilen Lozan Barış Anlaşması’nın 100. yılının “unutulduğu” görüldü. Ajandanın 24 Temmuz tarihli sayfasında Lozan’a ilişkin herhangi bir ifade yer almadı. Ayrıca ulu önder Atatürk’ün ölüm tarihi olan 10 Kasım için özel sayfa hazırlanmadı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, duruma “Lozan’ı unutan Meclis, kendini inkâr etmiş olur” tepkisini gösterdi. “Lozan; Türkiye’yi Anadolu’dan söküp atmak ve Türk yurdunu Hıristiyanlaştırmak amaçlı Sevr’i tarihin çöp sepetine attı. Bu, Türkiye’nin onuru ve namusudur. Dünyanın emperyalizmine karşı verilmiş ilk kurtuluş mücadelesinin nihai anlaşmasıdır” diyen Gürkan, “TBMM de yönettiği Kurtuluş Savaşı ve onayladığı Lozan Antlaşması ile manevi olarak gazi unvanını kazandı. Lozan’ı unutmak, görmezden gelmek ya da kulak arkası yapmak, TBMM’nin kendi varlığını inkârdan öteye anlam taşımaz. Bu yanlışlık hemen düzeltilmeli” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, düzenlediği basın toplantısında, Lozan’a değinerek “Bu anlaşma Türk ulusuna karşı 100 yıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşünü anlatan bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş siyasal bir zaferdir” dedi. Ajandayı gösteren Başarır, “Bugün, 24 Temmuz. Bu sayfa boş. Bugün Lozan’ı önemsemeyenler, görmezden gelenler, büyük bir hata yaptığı gibi tarihe de ihanet etmektedir. Meclis’te bugün bir kutlama bir tören yok. Bu ajandada Lozan’ın olmamasını kınıyorum” ifadelerini kullandı