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  4. 16 Nisan 2019 16:14

TCK'nın mimarlarından Prof. Dr. Özgenç'ten YSK'ya tarihi çağrı

Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, Yüksek Seçim Kurulu'nun 'kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlere mazbata verilmeyecek' kararına tepki gösterdi. Özgenç, YSK üyelerini hukuka geri dönmeye davet etti.

TCK'nın mimarlarından Prof. Dr. Özgenç'ten YSK'ya tarihi çağrı
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Prof. Dr. İzzet Özgenç, KHK ile ihraç edilen ve 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmeyeceğine karar veren YSK'ya çağrıda bulundu.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kararla hukuk dışına çıkan Yüksek Seçim Kurulu üyesi yüksek yargı mensuplarını hukuka geri dönmeye davet ediyorum" dedi. 

Yine TCK'nın mimarlarından olan Prof. Adem Sözüer de Özgenç'in açıklamasını şu ifadelerle yorumladı:

"KHK'lıya mazbata vermeme kararı mahkumiyetsiz yaptırımdır. Seçilme, suçlu sayılmama haklarını ihlal eder. İzzet Özgenç de kararın hukuki dayanağı yok diyor. YSK'nın 'varoluşsal' yorumlu 'mazbata ikinciye verilir' içtihadını anlayamıyor. Ya ikinci kabul etmezse?"

 

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