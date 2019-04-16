TCK'nın mimarlarından Prof. Dr. Özgenç'ten YSK'ya tarihi çağrı

Prof. Dr. İzzet Özgenç, KHK ile ihraç edilen ve 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmeyeceğine karar veren YSK'ya çağrıda bulundu.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kararla hukuk dışına çıkan Yüksek Seçim Kurulu üyesi yüksek yargı mensuplarını hukuka geri dönmeye davet ediyorum" dedi.

Yine TCK'nın mimarlarından olan Prof. Adem Sözüer de Özgenç'in açıklamasını şu ifadelerle yorumladı:

"KHK'lıya mazbata vermeme kararı mahkumiyetsiz yaptırımdır. Seçilme, suçlu sayılmama haklarını ihlal eder. İzzet Özgenç de kararın hukuki dayanağı yok diyor. YSK'nın 'varoluşsal' yorumlu 'mazbata ikinciye verilir' içtihadını anlayamıyor. Ya ikinci kabul etmezse?"