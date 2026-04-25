TİP'li Sera Kadıgil'den yıllar sonra gelen Kemal Kılıçdaroğlu itirafı

Türkiye İşçi Partisi milletvekili ve parti sözcüsü Sera Kadıgil, siyasete girmesine vesile olan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski partisi CHP hakkında sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu’nun gelişiyle "bir şeyler değişir" umuduyla CHP'ye üye olduğunu anlatan Kadıgil, bugün gelinen noktada neden "aldatılmış" hissettiğini itiraf etti.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, katıldığı bir programda siyasi kariyerinin başlangıcına ve eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Şule Aydın’ın sorularını yanıtlayan Kadıgil, CHP’deki değişim sürecinden bugünkü duruşuna kadar pek çok konuya açıklık getirdi.

"Deniz Baykal döneminde oy bile vermiyordum"

Siyasete giriş sürecini anlatan Kadıgil, CHP ile bağının Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığıyla başladığını ifade etti. Kadıgil, "Deniz Baykal döneminde CHP’ye oy vermeyen biriydim. Kılıçdaroğlu geldiğinde; demokrat duruşu ve kimliğiyle 'bir şeyler değişebilir' umudunu taşıdım. Üye olmam ve siyasete girmem bizzat kendisinin vesilesiyle oldu" dedi.

"Hissediyorum: aldatılmışlık mı, körlük mü?"

Şule Aydın’ın "Geçmişe baktığınızda aldatılmış hissediyor musunuz?" sorusuna "Evet, hissediyorum" yanıtını veren Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir değişim mi yoksa baştan beri biz mi göremedik, onu bilmiyorum. Ama eğer başından beri durum buysa ve biz fark edemediysek bu çok daha vahim bir tablo. Umuyorum ki bu sadece sonradan yaşanan bir değişimdir."

Bugünkü CHP’ye tam destek

TİP saflarında siyaset yapmasına rağmen CHP’deki yeni dönemi yakından takip ettiğini belirten Kadıgil, partideki mevcut yönetimden ve değişimden memnun olduğunu dile getirdi. Kadıgil, Kılıçdaroğlu dönemine dair eleştirilerine rağmen, CHP’nin bugünkü vizyonunun umut verici olduğunu vurguladı.