  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  TİP'li Sera Kadıgil'den yıllar sonra gelen Kemal Kılıçdaroğlu itirafı

TİP'li Sera Kadıgil'den yıllar sonra gelen Kemal Kılıçdaroğlu itirafı

Güncelleme:

Türkiye İşçi Partisi milletvekili ve parti sözcüsü Sera Kadıgil, siyasete girmesine vesile olan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski partisi CHP hakkında sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu’nun gelişiyle "bir şeyler değişir" umuduyla CHP'ye üye olduğunu anlatan Kadıgil, bugün gelinen noktada neden "aldatılmış" hissettiğini itiraf etti.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, katıldığı bir programda siyasi kariyerinin başlangıcına ve eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Şule Aydın’ın sorularını yanıtlayan Kadıgil, CHP’deki değişim sürecinden bugünkü duruşuna kadar pek çok konuya açıklık getirdi.

"Deniz Baykal döneminde oy bile vermiyordum"

Siyasete giriş sürecini anlatan Kadıgil, CHP ile bağının Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığıyla başladığını ifade etti. Kadıgil, "Deniz Baykal döneminde CHP’ye oy vermeyen biriydim. Kılıçdaroğlu geldiğinde; demokrat duruşu ve kimliğiyle 'bir şeyler değişebilir' umudunu taşıdım. Üye olmam ve siyasete girmem bizzat kendisinin vesilesiyle oldu" dedi.

"Hissediyorum: aldatılmışlık mı, körlük mü?"

Şule Aydın’ın "Geçmişe baktığınızda aldatılmış hissediyor musunuz?" sorusuna "Evet, hissediyorum" yanıtını veren Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir değişim mi yoksa baştan beri biz mi göremedik, onu bilmiyorum. Ama eğer başından beri durum buysa ve biz fark edemediysek bu çok daha vahim bir tablo. Umuyorum ki bu sadece sonradan yaşanan bir değişimdir."

Bugünkü CHP’ye tam destek

TİP saflarında siyaset yapmasına rağmen CHP’deki yeni dönemi yakından takip ettiğini belirten Kadıgil, partideki mevcut yönetimden ve değişimden memnun olduğunu dile getirdi. Kadıgil, Kılıçdaroğlu dönemine dair eleştirilerine rağmen, CHP’nin bugünkü vizyonunun umut verici olduğunu vurguladı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı
Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi
Balıkesirspor-Eskişehirspor maçında yeşil sahalarda görülmemiş kaleci hatası...
Balıkesirspor-Eskişehirspor maçında yeşil sahalarda görülmemiş kaleci hatası...
Güzel şarkıcı imaj değiştirmek isterken tanınmaz bir hale geldi
Güzel şarkıcı imaj değiştirmek isterken tanınmaz bir hale geldi
Sosyal medyanın ''Cin Ali'' lakaplı fenomeni küçük kızı tarafından öldürüldü
Sosyal medyanın ''Cin Ali'' lakaplı fenomeni küçük kızı tarafından öldürüldü
Kuraklıktan yok olmaya başlamıştı... Türkiye'nin bir cenneti daha hayata geri döndü
Kuraklıktan yok olmaya başlamıştı... Türkiye'nin bir cenneti daha hayata geri döndü
26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın ''gizli deliğinde'' yakalandı
26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın ''gizli deliğinde'' yakalandı
İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahmin... Gram altın için tarih verdi
İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahmin... Gram altın için tarih verdi
Etiketler Sera Kadıgil kemal kılıçdaroğlu CHP değişim tıp siyaset Şule Aydın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İbrahim Tatlıses'in mirasından mahrum ettiği çocuklarından Dilan Çıtak hastalığını açıkladı İbrahim Tatlıses'in mirasından mahrum ettiği çocuklarından Dilan Çıtak hastalığını açıkladı Mansur Yavaş'tan tarihi rest: ''Danıştay kararı var, neden yargılanmıyor? Alın bunları içeri!'' Mansur Yavaş'tan tarihi rest: ''Danıştay kararı var, neden yargılanmıyor? Alın bunları içeri!'' Sosyal medyada IBAN'ını paylaştı, cezaevine girdi! Sosyal medyada IBAN'ını paylaştı, cezaevine girdi! 35 milyon TL değerindeki araziyi devlete hediye etmek istiyorlar! Nedeni herkesi şaşırttı! 35 milyon TL değerindeki araziyi devlete hediye etmek istiyorlar! Nedeni herkesi şaşırttı! Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın ''gizli deliğinde'' yakalandı 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın ''gizli deliğinde'' yakalandı Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı Tıkladığı reklam yüzünden dolandırılan banka müşterisinden hukuk zaferi: Fatura bankaya kesildi! Tıkladığı reklam yüzünden dolandırılan banka müşterisinden hukuk zaferi: Fatura bankaya kesildi! Ünlü ilahiyatçı 86 yaşında bir kez daha nikah masasına oturdu; çocuklarından açıklama gecikmedi Ünlü ilahiyatçı 86 yaşında bir kez daha nikah masasına oturdu; çocuklarından açıklama gecikmedi Bingöl'den dünyaya uzanan, sosyal medyayı sallayan bıyıklı ilçe başkanı siyasetin yeni fenomeni oldu Bingöl'den dünyaya uzanan, sosyal medyayı sallayan bıyıklı ilçe başkanı siyasetin yeni fenomeni oldu
Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde; özel ekipler sahada! Bulunması artık an meselesi! Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde; özel ekipler sahada! Bulunması artık an meselesi! Kuraklıktan yok olmaya başlamıştı... Türkiye'nin bir cenneti daha hayata geri döndü Kuraklıktan yok olmaya başlamıştı... Türkiye'nin bir cenneti daha hayata geri döndü Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tarihi itiraf! Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tarihi itiraf! Gülistan Doku soruşturmasında düğümü çözen ayrıntı belli oldu Gülistan Doku soruşturmasında düğümü çözen ayrıntı belli oldu Cem Adrian'ın yyuşturucu test sonucu belli oldu! Cem Adrian'ın yyuşturucu test sonucu belli oldu! Dün akşam kınaları yapılan genç çift, düğüne saatler kala evlerinde ölü bulundu! Dün akşam kınaları yapılan genç çift, düğüne saatler kala evlerinde ölü bulundu! Güzel şarkıcı imaj değiştirmek isterken tanınmaz bir hale geldi Güzel şarkıcı imaj değiştirmek isterken tanınmaz bir hale geldi Ela Rümeysa Cebeci'nin tahliyesi sonrasında AK Partili isimden sürpriz Mehmet Akif Ersoy çağrısı Ela Rümeysa Cebeci'nin tahliyesi sonrasında AK Partili isimden sürpriz Mehmet Akif Ersoy çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etmişti... O futbolcuya para cezası verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etmişti... O futbolcuya para cezası verildi!