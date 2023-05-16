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Tolga Karel'den Erdoğan paylaşımı: ''Beklediğim oldu''

Tolga Karel'den Erdoğan paylaşımı: ''Beklediğim oldu''
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ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel, seçim sonuçlarıyla ilgili ''Olmasını beklediğim oldu. Bu günden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak'' dedi.

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz rolüyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce Türkiye'den ABD'ye taşındı. 

Orada evlenen ve 3 çocuğu daha dünyaya gelen oyuncu, ikinci tura kaldığı kesinleşen seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

"OLMASINI İSTEDİĞİM OLDU"
Zaman zaman Instagram hesabından Erdoğan'a desteğini gösteren paylaşımlar yapan Karel, sandıklar açılırken Instagram hesabından bir paylaşım daha yaptı. 

Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayan Karel, "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun. Bu saatten sonra kibir en büyük günahtır. Olmasını beklediğim oldu. Bu günden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler tolga karel recep tayyip erdoğan seçim
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