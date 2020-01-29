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  4. 29 Ocak 2020 17:11

Tüm partiler bu kararda birleşti ! TBMM'de ortak Kudüs bildirisi

Türkiye Büyük Millet Mecisi'nde grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

Tüm partiler bu kararda birleşti ! TBMM'de ortak Kudüs bildirisi
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TBMM'de grubu bulunan partiler ortak bildiriyle ABD'nin "Ortadoğu barış planını" kınadı. Bildiriye AKP, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti imza attı.

“ABD Yönetimi’nin itilafın iki tarafından biri olan Filistin’i bütünüyle dışlayan, tek yanlı, hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hazırladığı görülen söz konusu plan, Birleşmiş Milletler kararlarına ve iki devletli çözüm perspektifine tamamen aykırıdır” ifadelerinin kullanıldığı bildiri, “ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış özünde istikrarsızlık ve çatışma mahiyetindeki planını yok sayıyor ve esefle kınıyoruz” sözleriyle son buldu.

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