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Turgut Altınok'tan ilk açıklama: Hiç kimsenin ekmeği ile rızkı ile oynamayacağız

Turgut Altınok'tan ilk açıklama: Hiç kimsenin ekmeği ile rızkı ile oynamayacağız
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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak belirlenen Turgut Altınok, adaylığı ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak belirlenen Turgut Altınok, ilk açıklamasını yaptı.

"ANKARA GÜLÜŞÜNÜ KAYBETTİ"

"Keçiören’i bir gecekondu şehrinden dünya şehri yaptık. Ankara solan bir şehir oldu, gülüşünü kaybetti. Ankara’yı makus kaderinden kurtarmaya geliyoruz" diyen Altınok, şu ifadeleri kullandı:

 "Biz makamların değil, sokakların ve halkın umudu, hizmetkarı olacağız. Ankaramızın solan yüzü tekrar gülecek. Ayırmadan kayırmadan Ankara'yı hep beraber yöneteceğiz. Biz engellensek de engellemeyeceğiz, her türlü desteği vereceğiz. Ankara dünyada hak ettiği yere gelecek. Göreceğiz ki Ankara nice eserlere, hizmetlere kavuşacak.

"HİÇ KİMSENİN RIZKI İLE OYNAMAYACAĞIZ"

Büyükşehir belediyesindeki tüm kardeşlerimiz müsterih olsun. Hiç kimsenin ekmeği ile rızkı ile oynamayacağız. Maaşlarınız düşük, onlara zam yaptıracağız."

Etiketler ankara aday turgut altınok
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