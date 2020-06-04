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  4. 04 Haziran 2020 22:56

Türkiye'den Afganistan'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camiye düzenlenen terör saldırısı ile ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Afganistan'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama
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Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Camisi'ni hedef alan ve kıymetli din adamı İyaz Niyazi'nin de hayatını kaybetmesine yol açan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İbadet yerlerine yapılan saldırıların hiçbir açıklaması olamayacağının vurgulandığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler ve Afgan halkı için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Vezir Ekber Han Camisi'ne 2 Haziran'da düzenlenen bombalı saldırıda, ülkenin önemli din alimlerinden imam Muhammed Ayaz Niyazi ile bir kişi hayatını kaybetmişti.

 
Camiye yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında patlatıldığı belirtilmiş, cami avlusunda patlamaya hazır başka bir bombanın ise etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

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saldırı , terör , afganistan
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