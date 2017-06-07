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  4. 07 Haziran 2017 13:48

Türkiye'den flaş Tahran mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın başkenti Tahran'daki terör saldırıları ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'den flaş Tahran mesajı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bu sabah saatlerinde Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi'ne yönelik terör saldırıları düzenlendiği, saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."
 

İran'da çifte saldırı şoku: 7 ölü, 4 rehinİran'da çifte saldırı şoku: 7 ölü, 4 rehin

 

DHA

tahran , saldırı , dışişleri bakanlığı , iran , terör saldırısı