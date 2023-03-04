Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'a yaptığı çağrıyı geri çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'a aday olması için yaptığı çağrıyı geri çektiklerini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması için dün bir kez daha çağrıda bulunmuş ve dün ABB binası önünde buluşacaklarını duyurmuştu.

Ancak Mansur Yavaş dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğini yeniden ilan etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, ABB binası önüne yaptıkları çağrıyı geri çektiklerini dile getirdi. "Bu bir parti çağrısı değil, halk hareketi çağrısıydı. Türkiye'nin geleceğini siyasi hesaplara, 3-5 milletvekili hesabına terk etmeyelim, halk kendi adayını göstersin istedik" diyen Özdağ, Yavaş'a sitemini de şu sözlerle ifade etti:

"Ne yazık ki Mansur Bey, halkın bu talebini bile göstermesini beklemeden Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığını bir kez daha ifade etti. Bu durumda Zafer Partisi olarak dün gerçekleştirmiş olduğumuz daveti geri çekiyoruz. Mansur Bey size duyulan sevgiye ve güvene bu şekilde ihanet etmeye hakkınız yok. Siz Türk gençliğinin umutlarına sırtınızı döndünüz. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz, keşke böyle yapmasaydınız."