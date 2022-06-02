''Ümit Özdağ mı, Süleyman Soylu mu'' anketinde dikkat çeken sonuç

AREA Araştırma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki tartışmayı yurttaşlara sorduğu anketin sonuçlarını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yüksek dozdaki tartışma düello çağrısına dönüşmüştü.

Sözlü düello sürecinde kendisine, “Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya meydan okuyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı önüne yürümüştü. Engellenen Özdağ, “Senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın kardeşim” dedi.

''GÖRDÜĞÜMDE DÖVECEĞİM''

Bakanlığın önüne gitmesine ilişkin konuşan Özdağ, "Süleyman'ı görseydim dövecektim. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım haberi olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tartışmayı yargıya taşıyan Özdağ, Soylu’ya 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

SOYLU, ÖZDAĞ KAVGASI ANKET SONUÇLARINA YANSIDI

Soylu ile Özdağ arasındaki tartışma son olarak yargıya taşınırken AREA Araştırma, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında Suriyeli mülteciler konusunda yaşanan tartışmada sizce kim haklı?'' diye sorduğu araştırma sonuçlarını paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre, Soylu’yu 'haklı' bulanların oranı yüzde 23,2 iken, Özdağ'ı 'haklı' bulanların oranı yüzde 46 olarak belirlendi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 30,8’de kaldı.