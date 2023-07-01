Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya çok ağır suçlama

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın "Suriyelilerin hepsini zorla, otobüslere dolduracağız göndereceğiz gibi söylemler asla kabul edilemez" çıkışına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "FETÖ" iddiasıyla dikkat çeken bir yanıt verdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertük yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'deki Suriyelilerin topluma entegresi için tavsiyeler ve videolar hazırlayan bir siteye verdiği röportaj ile gündeme geldi.

Alçı, "Suriyeli kardeşlerimiz ile büyük bir Türkiye'yiz. Burada hepsini zorla, otobüslere dolduracağız göndereceğiz gibi söylemler asla kabul edilemez. Toplumda da bunun geniş bir karşılık bulduğu kanaatinde değilim" dedi.

"Bugün kendini Türk milliyetçisi olarak tanımlayanların tamamı böyle düşünüyor demek çok yanlış" diyen Alçı, "Bu Ümit Özdağ'ın batıdan ithal milliyetçiliğinin hiçbir zaman karşılığı olmadı. Etnik temelli yabancı düşmanı göçmen karşıtı bir damar, çok güçlü bir damar değildi çok şükür" ifadelerini kullandı.

Alçı'nın kısa sürede gündem olan sözlerine, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi.

Twitter'dan Alçı'nın söz konusu röportajını alıntılayan Özdağ, "Bak sen konuşana….Nagehan Alçı Suriyelilere 'Korkmayın, Ümit Özdağ’ı Türk halkı desteklemiyor' diyor. Ülkesinin demografik işgalini destekliyor. Boğaz’da FETÖ parası ile yalıda oturup Türkiye’yi peşkeş çekmek diye buna denir" diye yazdı.