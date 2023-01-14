Ümit Özdağ'dan Sinan Ateş ile ilgili olay iddia

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Sinan Ateş'in kendisine saldırı olacağını bildiğini ancak yakın bir arkadaşına "Devlet Bey benim öldürülmeme izin vermez" dediğini öne sürdü.

Mersin Valiliği, 27 Temmuz 2022’de başlayacak hafta öncesinde 15 gün boyunca kentte LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamıştı. Kararın gerekçeleri ‘kamu esenliğinin genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması’ olarak sıralanmıştı.

Ankara'da 30 Aralık'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili FOX TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Böyle saldırılar bana, başka arkadaşlara, başka siyasetçilere, gazetecilere geçtiğimiz yıllarda oldu. Son dönemde de yoğunlaştı. En son bu saldırılar bir cinayetle neticelendi ve Sinan Ateş öldürüldü" dedi.

'İZZET ULVİ YÖNTER'İ MHP GENEL BAŞKANI YAPMAYI AMAÇLIYORLAR'

Özdağ, Sinan Ateş cinayetinde adı geçen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la ilgili, "Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir ekibin unsurudur. Kimdir bu ekip? İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın bunlar bir ekiptir. Birlikte hareket ederler. Amaçları da İzzet Ulvi Yönter'in Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına taşınmasıdır. Bunun için bu ekip şu ana kadar ülkücü hareket üzerinde, MHP üzerinde etkili olabilecek bütün eski ülkü ocakları genel başkanlarını sırası ile partiden tasfiye etmiştir. Sinan Ateş, bu ekiple birlikte hareket etmediği için bu ekip tarafından hedef alındı. Neticede görevden alındı. Görevden alındıktan sonra da bu arkadaşla ilgili her zaman yapmış oldukları iftira kampanyasını yapmaya başladılar." diye konuştu.

BAHÇELİ'YE 'KILAVUZ'LA ATEŞ'İ BİR ARAYA GETİRİN' MEKTUBU

Sinan Ateş'in kendisine yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğini bildiğini söyleyen Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Efendi Barutçu, MHP'nin önemli eski isimlerindendir ve hala MHP üyesidir Efendi Barutçu. Sinan Ateş'in de ağabeyi. Küçüklüğünden beri beraberler. Mersin'de Sinan'a çok yakın eski Mersin Ülkü Ocakları başkanına bir saldırı düzenlettiler. Ailesinin yanında bankadan para çekerken 3 kişi saldırıyorlar. O da çekiyor birisini yaralıyor, birisini öldürüyor. Bu olay olunca bir kanlı çatışmaya dönüşeceğini herkes gördü. Efendi Barutçu, mektup yazdı Devlet Bahçeli'ye ve dedi ki, 'Olcay Kılavuz'la Sinan'ı bir araya getirin. Çünkü bu iş artık kanlı bir hesaplaşmaya doğru gidiyor'. Rahmetli Sinan Ateş de, 'Benim kalemimi kırmışlar ama Devlet Bey benim öldürülmeme izin vermez' diyor yakın bir arkadaşına. O da biliyor bunu, kendisine yönelik bir saldırı olacağını. Şu ana kadar 17 kişi tutuklanıyor. 14'ü uyuşturucu kullanıyor bunların. Ankara'ya nasıl geliyorlar? İstanbul'dan iki polis özel harekatıyla geliyor. Bu polis özel harekatçılardan bir tanesi polis özel harekatçı olmanın ötesinde bağları olan bir adam."