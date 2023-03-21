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Ünal Karaman milletvekili aday adayı oldu

Ünal Karaman milletvekili aday adayı oldu
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Trabzonspor'un efsane isimlerinden biri olan eski teknik direktörü Ünal Karaman siyasete atılma kararı alarak milletvekili aday adayı oldu.

Son olarak Göztepe’yi çalıştıran Ünal Karaman, 31 Ağustos 2021 tarihinden beri boşta bulunuyordu. Trabzonspor’un Abdullah Avcı ile yollarının ayrılmasından sonra ismi camia ile anılan Ünal Karaman memleketi Konya’dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu.

MHP'DEN TEKLİF GELMİŞTİ

Bugün başvurusunu yapan Karaman vekil olmak için genel merkezden “olur” bekliyor. Ünal Karaman’a, daha önce MHP’den de milletvekili adaylığı teklifi gelmişti.

Etiketler MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ünal karaman
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