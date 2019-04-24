Uyuşturucu ile mücadele komisyonuna AK Parti'den ret

AK Parti’nin çoğunlukta olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis’nde ‘Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’ kurulması reddedildi.



İBB Meclis’nde ‘Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’ AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. CHP grubunun “Uyuşturucu ile mücadele komisyonu” ve “Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu” kurulması önerisi AK Parti'nin grubunun karşı çıkması nedeniyle reddedildi. CHP’nin “Kent ekonomisi ve meslek odalar” komisyonunun adına “sendikalar”ın eklemesi önerisi de kabul edilmedi.

AK PARTİLİ GÖKSU: İHTİYAÇ YOK

AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından önerilere neden karşı çıktıklarını şu ifadeler ile açıkladı:

İBB Meclisimizde zaten var olan SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU sayesinde Büyükşehir Belediyemiz “Uyuşturucu ile Mücadele” konusunda yıllardır ciddi çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bu nedenle yeni komisyon bir kurulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

İBB Meclisimizde zaten var olan KADIN AİLE ve ÇOCUK KOMİSYONU’muzla İstanbul Büyükşehir Belediyemiz kadın hakları konusunda dünyaya örnek olmuş projeler hayata geçirmiştir. Bu nedenle yeni bir komisyon kurulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

312 sandalyeli İBB Meclisi’nde partilerin üyesi sayısı şöyle:

AK Parti: 176

CHP: 128

İYİ PARTİ:4

MHP: 4

İBB Meclisi’nin en önemli komisyonu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, İmamoğlu’nun dijital verilerin incelenmesi için başlattığı işleme dava açan AK Partili meclis üyesi Yüksel Akyol girdi. Akyol’un bir önceki dönem olduğu gibi komisyon başkanı olması bekleniyor. Davayı açan diğer AK Partili Meclis üyesi Ömer Faruk Kalaycı da ilk oturumda İBB Meclisi 2.Başkan Vekili olarak seçilmişti.