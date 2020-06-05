Vekillikleri düşürülen CHP'li ve HDP'li 3 isim tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven kararın ardından gözaltına alındı.

Farisoğulları Diyarbakır-Urfa yolu üzerinde bulunan Pirinçlik karakolunda gözaltına alındı. Farisoğulları, Diyarbakır’dan Ankara’ya gitmek için yola çIkmıştı.

HDP'li vekil, sağlık kontrolünün ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldü.

Gözaltına alındığı sosyal medya hesabından duyuran Farisoğulları, "Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken, az önce gözaltına alındım" dedi.

Güven, evine gelen polisler tarfından gözaltına alındı. Güven, gözaltına alındığı anda, “En son buradan sedye ile çıkmıştım şimdi de böyle çıkıyoruz” dedi.

HDP'Lİ GÜVEN VE FARİSOĞULLARI TUTUKLANDI

Hastanedeki kontrollerin ardından adliyeye sevk edilen HDP'li Farisoğulları ve Güven, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BEBEROĞLU DA TUTUKLANDI

Vekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise İstanbul'da gözaltına alındı. Berberoğlu'nun Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Buradaki işlemlerin ardından Berberoğlu polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Berberoğlu çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Berberoğlu'nun yanında olan CHP'li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yarkadaş, "Enis Abi, şu an itibariyle Çağlayan Adliyesi İnfaz Bürosu'nda 65 yaşına girdi. Kendisini soranlara çok selamı var. Her zamanki soğukkanlısı ile dimdik" ifadelerini kullandı.

Berberoğlu, vekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararın ardından, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında en kısa sürede gidip teslim olacağını söylemişti.

Berberoğlu, MİT TIR'ları davası nedeniyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza da Yargıtay tarafından onanmıştı.