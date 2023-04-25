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Yarış kafa kafaya! İşte 25 Nisan itibariyle yapılan 7 farklı anketin ortalaması

Yarış kafa kafaya! İşte 25 Nisan itibariyle yapılan 7 farklı anketin ortalaması
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Seçimler için geri sayım devam ederken nisan ayında yapılan 7 anketin ortalaması paylaşıldı.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. 4 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimi için partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Son olarak 7 anket şirketinin nisan ayında cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.

 YARIŞ KAFA KAFAYA
Yapılan çalışmanın sonucuna göre; Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 0.6 puan önünde bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 50'Yİ AŞTI
Kılıçdaroğlu'nun oy ortalaması yüzde 50.3 olurken, Erdoğan'ın ortalaması ise yüzde 49.7 oldu.

İşte söz konusu çalışmada esas alınan anketler ve iki ismin oy oranları:

Etiketler seçim seçim anketi ortalama nisan ayı seçim anketi
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