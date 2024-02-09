Yeniden Refah'tan İstanbul Büyükşehir Belediyesi için sürpriz aday

Yeniden Refah'ın İstanbul adayının Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine AK Parti çatısı altında Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyerek giren ancak 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti ile ittifak kurmayan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir ismi aday olarak göstermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre bu sürpriz isim Yeniden Refah Partisi genel başkanı Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan...

Gazetenin Yeniden Refah Partili kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan, YRP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması kesinleşti.

Elif Erbakan kimdir ?

Elif Erbakan Altınöz, Türkiye'nin tanınmış siyasi figürlerinden biri olan Necmettin Erbakan'ın kızıdır. Babası, Türk siyasetinde önemli bir yere sahip olan Milli Görüş hareketinin lideri ve bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yapmış bir isimdir.

Elif Erbakan, aktif siyasetle uğraşmasa da, sosyal medya platformlarında ve katıldığı programlarda siyasi görüşlerini dile getirmektedir. Özellikle güncel siyasi olaylara dair yorumları ve AK Parti'ye yönelik eleştirileri ile dikkat çekmektedir.