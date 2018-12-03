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  4. 03 Aralık 2018 13:11

Yerel seçim için HDP'den İstanbul'da ittifak sinyali

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde ortak çalışmalar sürdüreceklerini belirterek, "Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var" dedi.

Yerel seçim için HDP'den İstanbul'da ittifak sinyali
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Partisinin Mersin İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Temelli, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Temelli, "Bütün yerellerde fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalara bağlı olarak raporlarımız oluştu, komisyonlarımız kuruldu. Her yerde seçime girmek tabi bizim seçim politikamız ama şunu da belirtmekte yarar var. İstisna teşkil eden yerlerde, herhangi bir partinin tek başına kazanma olanağının olmadığı yerlerde yan yana gelmekten daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu anlamıyla ortak çalışmalar sürdürmek, ortak adayların belirlenmesine katkı sunmak, demokrasiden, emekten, kadından yana tercihte bulunacak seçenekleri ortaya çıkarmak için çalışmalar sürdüreceğiz. " ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN ORTAK ADAY

'Ortak aday' iddialarıyla ilgili de konuşan Temelli, "Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

HDP'den İzmir adayı açıklaması: ''Ortak aday çıkaracağız''HDP'den İzmir adayı açıklaması: ''Ortak aday çıkaracağız''

 

 

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