Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı
Yeşil Sol Parti 13. sıra milletvekili Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez tutuklandı.
Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli 13. sıra milletvekili adayı Ayten Dönmez, "Silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun ifadesini aldığı Dönmez, tutuklama talebiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlik "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut bulunduğunu" gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı 24 TV yayınında HDP'nin yerine seçime girme kararı alan Yeşil Sol Parti'yi hedef gösterip "Yeşil Sol Partisi'nin aday listelerinde dağdan terörist var. PKK'nın giysisini giymiş, dağlardaki görüntülerle yakında ortaya çıkar" ifadelerini kullanmıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol