Yıldırım: ''Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak''

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada "Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu" dedi.

Yıldırım bu açıklamanın bir benzerini de dün Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda askerlerle katıldığı iftar yemeğinde de yapmıştı. Yıldırım dünkü konuşmasında "Fırat’ın batısında artık ülkemizi rahatsız edecek bir terör unsuru kalmadı. Ama doğuda yapılanma devam ediyor. şunu herkesin bilmesini istiyorum; milletimizin güvenliği konu olunca, toprak bütünlüğü söz konusu olunca, Fırat’ın doğusu-batısı hiç fark etmez. Terör neredeyse, gider yerinde yok ederiz. Bu kadar açık söylüyorum. Tüm milleti sizin arkanızda ve duacınızdır. Bu mücadelenin kilit taşı sizsiniz. Sizler, güçlü, moral olarak iyi olduğunuz sürece, millet güçlü morallidir. Mehmetçiklerimiz, sizler sevdiklerinizin ve ailelerinizin bize emanetisiniz. Bu vatan da sizlere emanettir” demişti.