YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı

YSK Başkanı Sadi Güven referandum sonrası basın toplantısı düzenledi. YSK Başkanı Sadi Güven, "Kesin olmayan sonuçlara göre, Evet ve Hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin oldu. Halk oylamasında ‘Evet’ çıkmıştır. Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11, 12 gün sonra açıklanacaktır" dedi.

İşte Güven'in açıklamalarından satırbaşları:



Oylar büyük oranda sayıldı. Halkoylamasıyla ilgili kurulumuz tarafından bilgilendirme mesajı almak isteyenlere e-posta ve sms ile bilgilendirme mesajı yolladık. Yoğun şikayetler ve AK Parti temsilcisinin müracaatı üzerine dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildi. Oylamanın başlamasından sonra bir kısım YSK kurullarında tercih mührü yerine evet mührü dağıtıldı ve oy kullandırıldı. BAzı sandıklarda oy pusulasının arka yüzü yerine ön yüzüne, bazılarında arka yüzüne basması üzerine önünde çıkması nedeniyle, kanunda yer alan mühürlerden biri yerine diğerinin kullanılmış olması seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte görmeyerek geçerli saymıştır.

“Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır. 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesi siyasi parti temsilcilerinden oluşmaktadır. Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar YSK’ya geldiği anda partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır.”

Kesin olmayan sonuçlara göre, Evet ve Hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin oldu. Halk oylamasında ‘Evet’ çıkmıştır. Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11, 12 gün sonra açıklanacaktır.

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