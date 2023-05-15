YSK geçici seçim sonuçlarını açıkladı: Seçim ikinci tura kaldı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin geçici sonuçları açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor:

Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum personeline teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personeline ve kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz.

SEÇİME KATILIM ORANI

Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır.

KESİN OLMAYAN SONUÇLAR

Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,85 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.



SEÇİM 2. TURA KALDI

28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.