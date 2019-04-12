AK Partili Çelik'ten YSK'ya itiraz açıklaması
AK Partili Çelik'ten YSK'ya itiraz açıklaması
Maltepe'de sayım devam ediyor: İşte son durum
Maltepe'de sayım devam ediyor: İşte son durum
YSK kararını verdi ! Bir ilçede daha seçimler iptal edildi
YSK kararını verdi ! Bir ilçede daha seçimler iptal edildi
YSK kararını verdi; Ahmet Türk'e mazbatası verilecek
YSK kararını verdi; Ahmet Türk'e mazbatası verilecek
Vatandaş soluğu sokakta aldı ! Sakarya'da korkutan deprem
Vatandaş soluğu sokakta aldı ! Sakarya'da korkutan deprem
Moody's Türkiye için küçülme tahminini açıkladı
Moody's Türkiye için küçülme tahminini açıkladı
''AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi'' haberlerine açıklama
''AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi'' haberlerine açıklama
Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,81'i de aştı !
Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,81'i de aştı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Nisan 2019 17:51

YSK kararını verdi; Ahmet Türk'e mazbatası verilecek

Yüksek Seçim Kurulu, HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı.

YSK kararını verdi; Ahmet Türk'e mazbatası verilecek
A+ A-

YSK, HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı. AK Parti, Ahmet Türk’ün "hasta ve yaşlı olduğu" gerekçesiyle İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulunmuştu. Kararının ardından Türk, ''Yaş almış olabilirim ama genç hissediyorum; Barışa ve demokrasiye dair inancım, söyleyecek sözlerim var!!'' paylaşımında bulundu.
 
YSK, HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı.

HDP’nin adayı Ahmet Türk, 208 bin 854 oy ile yüzde 56.24, AK Parti’nin adayı Mehmet Vejdi Kahraman ise 143 bin 30 oy ile yüzde 38.53 oranıyla seçimi tamamlamıştı.

AK Parti'den bugün yapılan başvuruda Türk’ün hasta ve yaşlı olması nedeniyle belediye başkanlığı yapamayacağını belirterek mazbatanın kendi adaylarına verilmesini istemişti.

''NEREDE KALMIŞTIK!''

YSK kararının açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ahmet Türk, ''Haydi hayırlı olsun Mardin halkına...Nerde kalmıştık!'' dedi.

Ahmet Türk paylaşımlarında, ''Yaş almış olabilirim ama genç hissediyorum; Geleceğe umutla bakıyorum, barışa ve demokrasiye dair inancım, söyleyecek sözlerim var!!'' ifadelerini kullandı.

mazbata , ysk , ahmet türk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM